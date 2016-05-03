Москва, 3 мая, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что Россия и США достигли договоренности о режиме прекращения огня в Алеппо. Такое заявление Лавров сделал сегодня, 3 мая, на пресс-конференции по итогам встречи со спецпосланником Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффаном де Мистурой.

ИА REGNUM

Лавров сообщил, что в данный момент завершается согласование между российскими и американскими военными объявление о прекращении огня в сирийском городе Алеппо. «Надеюсь, что в самое ближайшее время, даже в ближайшие часы такое решение будет объявлено», — сказал российский министр.

Также Лавров сообщил, что в ближайшее время в Женеве заработает совместный российско-американский центр по мониторингу режима прекращения огня в Сирии.

Глава МИД РФ отметил, что российские и американские военные находятся в режиме ежедневных контактов. «Это взаимодействие, которое сейчас осуществляется путем видеоконференций, приобретает прямой характер с созданием в самые ближайшие дни в Женеве совместного российско-американского центра оперативного реагирования на нарушение режима прекращения огня», — подчеркнул Лавров.