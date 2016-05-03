Бишкек, 3 мая, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 мая, провел встречу с делегацией Исполнительных советов ООН. Об этом сообщила пресс-служба правительства Киргизской Республики.

worldnomadgames.com Всемирные Игры кочевников в Киргизии

В ходе переговоров стороны члены киргизского Кабмина и представители Программы развития ООН, Фонда народонаселения ООН, Управления ООН по обслуживанию проектов, Детского Фонда ООН, программы «ООН-женщины» и Всемирной продовольственной программы ООН обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества Киргизии по линии вышеназванных структурных подразделений системы ООН.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что киргизская сторона завершает преобразование Координационного комитета по адаптации, реализации и мониторингу Целей устойчивого развития (ЦУР). По словам главы Кабмина, в ближайшее время планируется проведение его первого заседания. Также премьер упомянул, что правительство Киргизии разрабатывает проект дорожной карты по последующим шагам по внедрению и реализации ЦУР на национальном уровне.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что ни одна страна не способна самостоятельно реализовать глобальные цели устойчивого развития в полной мере и, в этой связи, заострил внимание на необходимости более тесного сотрудничества с агентствами ООН.

Также премьер-министр пригласил представителей Организации объединенных наций принять участие в церемонии открытия Вторых Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Киргизии в сентябре 2016 года и в Саммите по сохранению снежного барса, проведение которого запланировано на 2017 год.

Глава правительства высказал мнение, что эти мероприятия являются уникальной площадкой для межнационального и межкультурного диалога народов и должны стать дополнительным импульсом в объединении мира.

«Мы убеждены, что Вторые Всемирные Игры кочевников создадут людям со всего мира благоприятную площадку межкультурного и межнационального диалога. В целях продвижения Всемирных игр кочевников, киргизская сторона планирует предложить текст о Всемирных Играх кочевников для включения в резолюцию «Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира» на 71-й сессии Генеральной Ассамблее ООН», — резюмировал Сооронбай Жээнбеков.

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия является членом 108 международных организаций, в том числе Организации объединенных наций со 2 марта 1992 года. Отметим, что настоящее время Киргизская Республика имеет членство в таких органах ООН, как: Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), Межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, Межправительственная рабочая группа экспертов по международным стандартам учета и отчетности, а также Совет по правам человека, а также Радиорегламентарный комитет Международного союза электросвязи.