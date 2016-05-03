Рига, 3 мая, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Латвия планирует увеличить количество своих военнослужащих в международной операции ООН в Мали, а также продлить срок их службы, сообщает LETA.

diena.lv Латвийские солдаты

Участие латвийских солдат в операции Minusma сегодня, 3 мая, обсудила комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Министр обороны Раймонд Бергманис заявил на заседании, что будет просить о возможном продлении мандата латвийских военнослужащих на участие в этой операции.

Напомним, срок участия латвийских солдат в операции заканчивается в конце июня 2016 года. Латвийские солдаты участвуют в международных операциях в Мали с 2013 года. В настоящее время семь латвийских военнослужащих служат на основе принципа ротации в обучающем подразделении Северных и Прибалтийских стран миссии обучения ЕС в Мали.

С конца февраля 2016 года латвийские НВС начали участвовать в многопрофильной комплексной миссии ООН. В ней участвует один латвийский военнослужащий, исполняющий обязанности в руководимом Нидерландами штабном подразделении обработки информации в Бамако.