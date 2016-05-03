Пекин, 3 мая, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики ответило на заявление президента США Барака Хусейна Обамы о том, что правила мировой торговли будут писать Соединенные Штаты Америки. Соответствующее заявление сделал сегодня, 3 мая, официальный представитель МИД КНР Хун Лэй.

wallpaperscraft.com Китайский дракон

Напомним, президент США в интервью The Washington Post заявил, что «мир изменился». «Правила меняются вместе с ним. Соединённые Штаты, а не страны вроде Китая, должны писать их», — подчеркнул Обама, комментируя подписание экономического соглашения по Транстихоокеанскому партнерству.

Читайте об этом: Обама: США будут определять правила, остальные — им следовать. Не наоборот

Представитель МИД КНР прокомментировал заявление президента США. Хун Лэй заявил, что, по мнению Поднебесной, США очень амбициозны, делая подобные заявления.

«Но я боюсь, они не учитывают долгосрочные перспективы. Правила международной торговли должны быть определены всеми странами мира сообща, а не диктоваться какой-то одной страной», — подчеркнул представитель китайского МИД.

Напомним, соглашение о Транстихоокеанском партнерстве направлено против Китая. США стремятся призвать к себе страны Тихоокеанского региона и закрыть их рынки для китайских товаров. Китай стремится не допустить этого и заключает отдельные двусторонние соглашения со странами в Тихоокеанском регионе.