Рига, 3 мая, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Отношение жителей Латвии к приему беженцев остается негативным, об этом говорят данные полученные в ходе опроса проведенного центром исследования рынка и общественного мнения SKDS, сообщает LETA.

Добро пожаловать, беженцы

В целом против предоставления убежища выступили 76,6% респондентов, а в поддержку приема беженцев высказались всего 2,7%. Это больше, чем в декабре, когда проходил подобный опрос — тогда полностью прием беженцев поддерживали всего 1,6% респондентов. В настоящее время более или менее поддержку приему ищущих убежища выражают 16,8% опрошенных.

Опрос SKDS показал, что относительно более позитивно к приему беженцев относятся опрошенные 18−24 лет, люди с высшим образованием, со средневысокими или высокими доходами.

Среди жителей, которые в семье говорят на латышском языке, в целом чуть более позитивное отношение к приему беженцев, чем среди тех, кто в семье говорит по-русски — соответственно 19% и 13%.