Вашингтон, 3 мая, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Число дефолтов компаний в нефтегазовом секторе США побило рекорд 17-летнй давности. Об этом свидетельствуют данные международного рейтингового агентства Fitch, опубликованные сегодня, 3 мая.

latimes.com Добыча сланцевой нефти

Сообщается, что за последние три дня объявили себя банкротами две компании — Ultra Petroleum и Midstates Petroleum Company. Если до этого уровень дефолтов в отрасли был менее 2%, то теперь он подскочил до 13%.

Главной причиной такого положения дел в американской нефтегазовой отрасли являются низкие цены на нефть. Сейчас цена черного золота ниже более чем в два раза по сравнению с 2014 годом.

Аналитики Fitch уверены, что к концу года уровень дефолтов составит 60%.

Дело в том, что подавляющее большинство американских компаний по добыче сланцевой нефти и газа не могут работать при цене нефти $45 за баррель и ниже.

По мнению аналитиков, если бы цена на нефть продержалась ещё какие-то время на уровне $30 за баррель, то положение дел было бы катастрофическим и число банкротств возросло, а оставшимся компаниям пришлось бы деструктурироваться.