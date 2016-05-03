Анкара, 3 мая, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Власти Турции отменили визовый режим со странами Европейского Союза. Об этом сегодня, 3 мая, сообщил официальный печатный орган правительства Турции Resmi Gazete, в котором опубликовано постановление кабинета министра Турции об отмене визового режима для граждан стран-членов Евросоюза.

bundeskanzlerin.de Франсуа Олланд, Дэвид Кэмерон, Ангела Меркель, Ахмет Давутоглу и Федерика Могерини на саммите ЕС по проблеме беженцев. Брюссель, 18 марта 2016 года

В постановлении отмечается, что директива вступит в силу одновременно с предоставлением гражданам Турции права безвизового въезда в Шенгенскую зону. Ожидается, что этот вопрос Европейская комиссия рассмотрит уже завтра, 4 мая.

Напомним, предоставление безвизового режима для граждан Турции является частью соглашения, заключенного в марте этого года между Европейским Союзом и Турцией о миграционной политике.

Согласно этому соглашения, все нелегальные мигранты, прибывшие в Грецию через турецкую границу, будут возвращены обратно в Турцию в обмен на легальных сирийских беженцев. Также Турция получит 3 млрд евро на обустройство лагерей для беженцев. Евросоюз должен будет предоставить турецким гражданам безвизовый режим.

Стоит отметить, что для введения безвизового режима с ЕС Турция должна выполнить 72 требования Евросоюза. К середине апреля текущего года Анкара не выполнила даже половину из этих требований. Однако, из-за миграционного кризиса в Европе, Еврокомиссия может закрыть глаза на эти требования.