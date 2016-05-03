Калуга, 3 мая, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Первый информационный знак «маяк памяти» Калужской области был торжественно открыт 2 мая в окрестностях Зайцевой Горы Барятинского района. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, новый дорожный указатель у деревни Цветовка отныне напоминает проезжающим о 70 тысячах погибших здесь бойцов и командиров Красной Армии в 1942—1943 годы. Надпись на ярко-желтом фоне дорожного знака гласит: «Здесь у Зайцевой Горы полегли 70 000 бойцов, чтобы ты смог дышать».

пресс-служба РВИО Новый информационный дорожный знак установлен в Барятинском районе Калужской области

В церемонии приняли участие министр культуры и туризма Калужской области, член совета Калужского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Павел Суслов, председатель Калужского отделения Комитета Маршала Г.К. Жукова Николай Алмазов, член совета Калужского регионального отделения РВИО, кандидат исторических наук Виталий Бессонов, а также представители администрации и ветеранских организаций Барятинского района, группа военно-исторической реконструкции «Батальон».

Знаки с сообщениями о памятных местах и подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной войны, в эти дни также открылись на автодорогах федерального и местного значения в Московской, Новгородской и Тверской областях.

До конца этого года Российское военно-историческое общество планируется установить около 100 таких знаков. В соответствии с ГОСТом информационные знаки будут ярко жёлтого цвета и в зависимости от метеоусловий срок их службы составит до 10 лет.

«Это первый наш проект. Мы планируем, чтобы в каждом регионе нашей страны были такие «маяки памяти». Чтобы их было как можно больше, поскольку число жертв во время войны было очень большое. Такие дорожные знаки должны появляться не только в нашей стране, но и в других странах, в том числе в бывших Союзных республиках и странах Восточной Европы, где были наши бойцы, которые принесли свободу не только своей стране, но и Европейским странам — заявил научный директор РВИО Михаил Мягков.