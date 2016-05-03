Париж, 3 мая, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Президент Франции Франуса Олланд и премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласились с необходимостью продолжить диалог с Российской Федерацией во время состоявшихся накануне японо-французских переговоров на высшем уровне в Париже. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает японское издание «Нихон кэйдзай».

kantei.go.jp Франуса Олланд и Синдзо Абэ

Сообщается, что лидеры Франции и Японии сошлись во мнении, что необходимо продолжить диалог с Россией. Всетреча Олланда и Абэ прошла в преддверии саммита «Большой семерки», который должен пройти в Японии в местечке Исэ-Саима.

Также известно, что Абэ и Олланд обсудили усиление влияния Китайской народной республики и вопросы противодействия терроризму. Эти темы станут одними из главных на предстоящем саммите G7, который пройдет 26−27 мая.

Премьер-министр Японии совершает поездки по странам Европы перед саммитом G7. 6 мая Абэ может прилететь в Сочи, где проведет неформальную встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.