Рабат, 3 мая, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Марокко подвергло резкой критике решение Совета Безопасности ООН о продлении своей миротворческой миссии до 30 апреля 2017 года. МИД королевства назвало резолюцию Совбеза «откровенной неудачей».

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«Мы будем и далее прилагать все необходимые усилия для урегулирования кризиса, чтобы минимизировать опасные последствия визита генерального секретаря ООН в Западную Сахару и обеспечить бесперебойную работу МООНРЗС [Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре] в деле мониторинга режима прекращения огня и разминирования буферной зоны на востоке», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

29 апреля Совет Безопасности принял резолюцию о продлении МООНРЗС, подчеркнув «настоятельную необходимость полноценного функционирования мандата», передает Информационный центр ООН. 10 членов СБ проголосовали «за», 2 выступили против (Венесуэла и Уругвай) и 3 воздержались (Россия, Ангола и Новая Зеландия).

«Мы ожидаем, что решение Совета Безопасности ООН по возвращению миротворческой миссии в Западную Сахару окажет положительное влияние. Надеемся, что возвращение будет сопровождаться конкретными мерами и реальной повесткой дня, которая позволит организовать референдум о самоопределении и положить конец оккупации», — заявил премьер-министр Сахарской Арабской Демократической Республики Абделькадер Талеб Умар, которого цитирует Sahara Press Service.

Напомним, что МООНРЗС учреждена резолюцией 690 (1991) Совета Безопасности от 29 апреля 1991 года в соответствии с «предложениями по урегулированию», на которые 30 августа 1988 года дали свое согласие Марокко и Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО).