Вильнюс, 3 мая, 2016, 12:05 — ИА Регнум. «В связи с тем, что Белоруссия заявляет, что якобы получила одобрение МАГАТЭ относительно проекта Островецкой АЭС, Министерство иностранных дел Литвы обращает внимание на, что визит генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано в Белоруссию 18−20 апреля, который Белоруссия стремится представить как подтверждение, что проект Островецкой АЭС соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ, был политическим визитом вежливости, а не экспертной миссией, которая дала бы оценку, соблюдаются ли в проекте международные требования ядерной безопасности, и соответствуют ли правовые акты Белоруссии стандартам МАГАТЭ», — такое заявление распространила пресс-служба МИД Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 мая.

dsae.by Строительство БелАЭС

«После визита в Белоруссию генеральный директор МАГАТЭ не представил никаких оценок развития проекта Островецкой АЭС, а просто констатировал факт, что Белоруссия — это еще одно государство, начинающее развивать программу атомной энергетики. Стоит отметить, что, признавая, что проект Островецкой АЭС осуществляется очень быстро, Амано также подчеркнул, что Белоруссия должна действовать прозрачно и открыто поддерживать диалог среди учреждений страны и общества, также тесно сотрудничать с МАГАТЭ и соседними странами», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Литвы.

МИД Литвы ещё раз призвал Белоруссию теснее сотрудничать с МАГАТЭ и призывает строго соблюдать стандарты МАГАТЭ по ядерной безопасности при осуществлении проекта БелАЭС. Визит генерального директора МАГАТЭ в Белоруссии был очень нужен, и МИД Литвы надеется, что на его основе Белоруссия пригласит все необходимые экспертные миссии МАГАТЭ для оценки проекта Белорусской АЭС и строительной площадки, и на вопросы по поводу безопасности этого проекта, «которые Литва поднимает с 2009 года, наконец, дождутся ответа».

«Литва призывает Белоруссию как можно быстрее пригласить специализированную миссию МАГАИЭ по оценке площадок SEED (Site and External Events Design) и провести оценку в полном объеме. Сделать это Белоруссию призывает и ЕС, встреча стран Конвенции Эспоо, конференция стран Конвенции ООН по ядерной безопасности. Но, несмотря на многочисленные заявления Белоруссии, что миссия SEED приглашена, до сих пор не установлена ни конкретная дата этой миссии, ни план работы», — утверждает МИД Литвы.

Литва также призывает Белоруссию без дальнейшего отлагательства провести тестирование риска и безопасности БелАЭС (стресс-тесты), что Белоруссия обязалась сделать, подписав 23 июня 2011 года специальную декларацию с ЕС.

Также, стремясь к объективному экспертному анализу дела Белорусской АЭС в Комитете по осуществлению конвенции Эспоо, Литва призывает Белоруссию как можно быстрее согласиться с предложением Комитета учредить специальную международную комиссию экспертов для рассмотрения документов этого дела. Это предложение Белоруссия категорически отклонила на состоявшейся 15 марта в Женеве встрече Комитета по осуществлению конвенции Эспоо, заключили во внешнеполитическом ведомстве Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18−20 апреля Минск и строительную площадку БелАЭС посетил гендиректор МАГАТЭ Юкиа Амано, который заявил, что Белорусская АЭС является проектом высокого уровня безопасности, признав, таким образом, безопасность атомной электростанции в ответ на критику стран Прибалтики.

По словам Амано, Белоруссия развивает свою атомную отрасль, следуя при этом самым строгим нормам безопасности международного образца. Глава МАГАТЭ выказал поддержку Белорусской АЭС, которая строится при поддержки «Росатома», несмотря на критику литовских властей, которые призывали обратить внимание на якобы «грязную» атомную энергетику Белоруссии.

Новая сооружающаяся станция в городе Островец, расположенный на границе с Литвой, — один из самых успешных проектов, реализуемых в развивающихся странах с атомной энергетикой, заявил ранее Юкия Амано в ходе Международной выставки и конференции «Атомэкспо-Беларусь 2016».

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