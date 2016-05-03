Вильнюс, 3 мая, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс созвал на заседание по вопросу изменений цен на продукты питания руководителей Банка Литвы, ответственного за сохранение стабильности цен, Литовской ассоциации торговцев, Департамента статистики, Совета по конкуренции, Министерства хозяйства, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 мая, в правительстве Литвы.

Тележки супермаркета

«Мы видим, что цены на некоторые продукты питания выросли, на некоторые снизились, но мы должны руководствоваться не эмоциями, а четкими аргументами, почему они выросли, или почему снизились. Сегодня меня интересовало, объективно ли составлена корзинка продуктов, за которой ежемесячно следит Департамент статистики. Как стабильность цен обеспечивает Банк Литвы, не увидел ли Совет по конкуренции каких-либо договоренностей среди продавцов, что могло увеличить цены на некоторые продукты», — сказал премьер.

Департамент статистики уверяет, что при отборе 100 продуктов в корзинку, за которой ведется наблюдение, учитывалось мнение самих потребителей. По данным статистики, в Литве, если сравнить цены в марте 2016 года и с ценами в марте 2015 года, стоимость 13 групп товаров увеличилась, 17 снизилась, а 3 осталась прежней. Больше всего цен изменились в группе овощей и фруктов, но цены росли во всем ЕС.

В марте 2016 года в Литве овощи, по сравнению с мартом 2015 года, подорожали на 9,5%. Немного снизились цены на молоко и мясо.

«Из-за самого евро как валюты цены не должны были вырасти. Влияние могли оказать другие факторы — это может быть и маленький рынок, и политика наценок, и даже урожай. По предоставленным мне данным, в этом году в первом квартале, по сравнению с таким же периодом прошлого года, разница покупки и продажи у торговых центров выросла примерно на 50%. Какую часть торговцы оставляют на прибыль, могут ответить только они сами. Но Совет по конкуренции должен не только внимательно следить, но и в случае возникновения вопросов проводить определенные исследования, это помогло бы больше контролировать цены», — сказал премьер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в обществе Литвы в эти дни прошла волна возмущения, которую уже прозвали «революцией цветной капусты». Поводом стало резкое подорожание цветной капусты, кочан которой в магазинах подорожал в разы и сегодня стоит порядка 3,5 евро за одну «голову». Такой рост спровоцировал жителей обратить внимание на другие цены, которые оказались на порядок выше, чем до перехода на евро. Евро в Литве ввели с 1 января 2015 года.