Вильнюс, 3 мая, 2016, 11:42 — ИА Регнум. «Литва находится на этапе перехода из рабовладельческого порядка в капитализм с развитой рыночной экономикой», — считает президент Конфедерации промышленников Литвы Робертас Даргис, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 мая.

Кукрыниксы. В мире акул. 1962

«В Литве у нас нет слаженно действующих ассоциаций по защите потребителей. Если бы они были и представляли потребителей, думаю, сегодня удовлетворение потребителей было бы совершенно иным. (…) Если бы у нас была гармонично действующая система, где интересом каждого гражданина было бы членство в такой ассоциации, думаю, тогда потребители защищались бы намного лучше. И не нужна была бы такая информация, что вдруг кому-то не понравились цены, правительство созывает заседание, чтобы установить, хорошие ли эти цены», — сказал Даргис в эфире деловой радиостанции Žinių radijas.

Также Даргис заметил, что в Литве слишком слабо развит мелкий бизнес. Якобы из-за этого нет нормальной конкуренции между торговыми центрами.

«Конкуренции, которая должна быть в области продуктов питания и решать вопрос цен, нет. Почему ее нет? Нужно отдельно дискутировать. (…) В западных государствах значительно шире развита продажа продуктов в мелких магазинах, чем в Литве. В одно время мы с этой ситуацией, наверное, не справились, в центрах городов появились огромные торговые центры, которые вокруг себя, словно ядерные бомбы, уничтожили мелкий бизнес», — сказал Даргис.

Отметим, что в обществе Литвы в эти дни прошла волна возмущения, которую уже прозвали «революцией цветной капусты». Поводом стало резкое подорожание цветной капусты, кочан которой в магазинах подорожал в разы и сегодня стоит порядка 3,5 евро за одну «голову». Такой рост спровоцировал жителей обратить внимание на другие цены, которые оказались на порядок выше, чем до перехода на евро. Евро в Литве ввели с 1 января 2015 года.