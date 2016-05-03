Кишинёв, 3 мая, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Колонна американских войск прибыла в Молдавию для участия в военных учениях Dragon Pioneer-2016. Об этом сегодня, 3 мая, передает «Русская служба новостей».

Arctic Warrior Военнослужащий армии США в ходе учений

Сообщается, что в Молдавию прибыли 198 военнослужащих второго кавалерийского полка Вооруженных сил США и 58 единиц американской военной техники. Границу они пересекли в районе Скулянской таможни.

На границе американскую военную колонну временно остановили депутаты от молдавской Партии социалистов, сообщил лидер социалистов Игорь Додон.

«Депутаты социалисты вместе с активистами «Молодой гвардии» заблокировали дорогу на въезде в Молдавию со стороны Скулянской таможни и проверяют документы у натовских солдат и техники», — сказал Додон.

Позже стало известно, что колонна продолжила движение. Додон рассказал, что депутаты проверили документы у американских военных, провели с ними профилактическую беседу, рассказав, что Молдавия является нейтральной страной и большинство граждан выступают против вступления в НАТО.

Известно, что военные учения Dragon Pioneer-2016 начнутся 4 мая и продлятся до 20-го числа текущего месяца.