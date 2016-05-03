Таллин, 3 мая, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Советская символика и Знамя Победы в Эстонии не запрещены, поэтому их можно использовать на массовых мероприятиях 9 мая. Об этом сегодня, третьего мая, сообщает эстонский портал BaltNews. ee со ссылкой на известного общественного деятеля, юриста и бывшего русского омбудсмена Эстонии Сергея Середенко. Середенко сообщил, что такие официальные гарантии он получил от начальника отдела охраны порядка и криминальной политики МВД Эстонии Вейко Коммусаара.

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По словам Середенко, по просьбе эстонского антифашиста Дмитрия Линтера он выяснял, так запрещена в Эстонии советская символика или нет. Он напомнил, что «Википедия», например, заявляет, что в Эстонии «использование нацистской и советской символики в общественных местах» запрещено с 2007 года. Ресурс «Открытая Россия» сообщает, что в 2009 году Владимира Линдермана (Абеля) оштрафовали в Латвии на 200 латов (около 280 евро) за то, что на митинге 9 мая он вместе с соратниками развернул знамя с серпом и молотом. В то же время в Эстонии за данные действия, отмечали интернет-ресурсы, за восемь лет не было выписано даже штрафов.

Сам юрист не смог найти соответствующего запрета в уголовном (пенитенциарном) кодексе Эстонской Республики и обратился за разъяснениями в министерство внутренних дел Эстонии, где и был получен ответ. Как отметил Середенко, официальному ответу предшествовали почти четырехчасовые совещания внутри ведомства. При этом, по словам Середенко, Вейко Коммусаар «прочитал десятиминутную нотацию, которую я выслушал с должным смирением. Уж лучше мне, чем вам». Содержание нотации не уточняется.