Таллин, 3 мая, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Общественная массовая акция «Бессмертный полк-Таллин» пройдет в столице Эстонии 9 мая с 17:30 до 18:30 по местному времени. Об этом ИА REGNUM сегодня, 3 мая, сообщили организаторы мероприятия, отметив, что соответствующее обращение зарегистрировано в Пыхья (северной) префектуре Департамента полиции и погранохраны Эстонии, ответственным за мероприятие является известный эстонский антифашист и общественный деятель Дмитрий Линтер.

Памятник воинам-освободителям Таллина «Бронзовый солдат»

Предполагается, что акция начнется от здания Таллинского автовокзала.

Далее она пройдет по маршруту: улица Одра, 8 — 10 — 12 — улица Фильтри, 14, где расположено Военное кладбище. Акция завершится церемонией совместного возложения цветов и зажжения свечей у памятника «Бронзовый солдат». Также запланирован проход колонны байкеров.

Традиционно колонна будет представлять из себя людей, которые понесут стилизованные фотопортреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов на стороне антигитлеровской коалиции. Те, у кого нет портретов, смогут также присоединиться к колонне. Им будут предоставлены штандарты с портретами Героев Великой Отечественной войны.

Организаторы акции во избежание недоразумений и провокаций призывают согласовать с ними использование флагов и другой атрибутики во время мероприятия, а также готовы помочь в изготовлении необходимого портрета.

Напомним, что впервые акция «Бессмертный полк» в Эстонии прошла в Силламяэ в 2014 году. В нынешнем году также формируется колонна «Бессмертного полка» в Силламяэ. В Нарве на 9 мая запланировано прохождение колонны-шествия к Братской могиле советских воинов, однако мэрия города не называет ее «Бессмертным полком».