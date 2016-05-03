Таллин, 3 мая, 2016, 10:30 — ИА Регнум. 9 мая в День Победы таллинский клуб здорового образа жизни Active Life совместно с общественным объединением «Живая Вода» и другими организациями Эстонии проводит традиционную акцию бесплатной раздачи воды в Таллине на Военном кладбище у «Бронзового Солдата». Об этом ИА REGNUM сегодня, 3 мая, сообщили организаторы акции, отметив, что подобная акция проходит пятый год: неравнодушные люди организуют доставку питьевой воды к памятнику, возле которого проходят традиционные массовые мероприятия на несколько тысяч человек. Приходят как ветераны войны, так и пожилые люди, женщины, дети. Так как ближайший продовольственный магазин расположен далеко, то другой возможности утолить жажду попросту нет.

Памятник воинам-освободителям Таллина «Бронзовый солдат»

В нынешнем году руководитель акции Роман Горюнов призвал всех неравнодушных людей поддержать акцию и принести к пункту раздачи бутилированную воду (обязательно с закрытыми пробками), а также пластмассовые одноразовые стаканчики.

Напомним, что в нынешнем году к традиционным визитерам памятника «Бронзовый солдат» на Военном кладбище присоединятся участники акции «Бессмертный полк», впервые проводимой в столице Эстонии. Их маршрут днем 9 мая завершится именно здесь.