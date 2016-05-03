Москва, 3 мая, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В Крыму на феодосийском судостроительном предприятии «Море» 10 мая будет заложен малый ракетный корабль нового поколения проекта 22 800. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Минобороны.рф Макет малого ракетного корабля нового поколения «Шторм»

Сообщается, что новому малому ракетному кораблю присвоено наименование «Шторм». Корабль будет иметь водоизмещение около 800 тонн и развивать скорость свыше 30 узлов.

«Шторм» будет оснащен высокоточным ракетным оружием и современными артиллерийскими комплексами. Архитектура надстроек и корпуса будет выполнена по технологиям пониженной отражающей способности. Ракетный корабль сможет выполнять боевые задачи в радиусе 3 тысяч морских миль от базы.

В ближайшем будущем для ВМФ России будет построено десять таких кораблей.