Вашингтон, 3 мая, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Министр обороны США Эштон Картер собирается нанести визит на Украину и подчеркивает, что США настроены на продолжение сотрудничества с этой страной в военной сфере. Такое заявление глава Пентагона сделал сегодня, 3 мая, в беседе с журналистами на борту самолета по пути в Германию, сообщает Reuters.

U.S. Army Europe Images Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворовском полигоне в районе Львова. Июль 2015 года

Картер рассказал, что ранее уже встречался со своим украинским коллегой Степаном Полтораком и намерен дальше развивать эти контакты.

По данным СМИ США глава Пентагона собирался посетить Украину ещё во время своей прошлой поездки в Европу, но изменил свои планы. Картер эту информацию не подтвердил. Министр заверил журналистов, что когда-нибудь он обязательно отправится на Украину с официальным визитом.

Также Картер подчеркнул, что США оказывают помощь Украине в подготовке и оснащении ее вооруженных сил по специальной программе, осуществляемой на Яворовском полигоне в районе Львова. Вашингтон активно подталкивает своих европейских союзников к тому, чтобы они также более активно включились в эту программу.

«Думаю, что и мы, и Европа надолго сохраним партнерство с Украиной в области безопасности», — сказал Картер.

Что касается украинского конфликта, то Картер констатировал, что выполнение Минских соглашений оставляет желать лучшего. Однако, глава Пентагона считает, что какой-либо эскалации насилия на востоке Украины больше не произойдет.