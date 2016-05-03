Вашингтон, 3 мая, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Суд в США постановил выплатить Глории Ристесанд, которая обвинила фармацевтическую компанию Johnson&Johnson в своём заболевании раком, $55 млн компенсации. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает телеканал RT.

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Сообщается, что суд американского штата Миссури, принял решение в пользу Ристесанд, которая считает, что именно продукция компании Johnson&Johnson стала причиной её заболевания раком.

По словам Ристесанд, рак у нее был диагностирован после того, как она в течение нескольких лет использовала средства Johnson&Johnson для интимной гигиены. В связи с этим женщине пришлось перенести несколько операций.

Johnson&Johnson с решением суда не согласны. Компания будет обжаловать решение, так как, по их мнению, оно противоречит исследованиям в области безопасности продукции J&J, которые проводились в течение 30 лет.

Johnson&Johnson — американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования (по последнему — крупнейший в мире). Входит в список Fortune 1000. Штаб-квартира — в городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси (США).