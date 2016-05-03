Москва, 3 мая, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Зарплаты российских граждан могут вырасти уже через два месяца. Законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет рассмотрен в первом чтении нижней палатой российского парламента через две недели, 17 мая, сообщает «Российская газета».

Janet Ramsden Рабочие руки

Идею увеличения МРОТ поддержали более 30 депутатов Госдумы, «за» высказались и два члена Совета Федерации. Документ уже одобрен правительством РФ.

После увеличения МРОТ, который с первого января 2016 года равен 6 204 рублей, достигнет 7500 рублей, что заметно сократит его разрыв с прожиточным минимумов, который на текущий момент составляет 10 524 рубля.

Таким образом, после повышения величины минимального размера оплаты труда, этот показатель составит 64,7% от прожиточного минимум, что соответствует соотношению этих величин до начала экономических проблем 2014−2015 годов.

На повышение заработной платы могут рассчитывать более миллиона работников, основная часть которых занята в бюджетной сфере. Как следует из отзыва правительства, дополнительные 6,1 миллиард рублей, необходимые для увеличения МРОТ, будут высвобождены за счет перераспределения фонда оплаты труда.