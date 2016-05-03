Вашингтон, 3 мая, 2016, 03:57 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама высказал озабоченность в связи с попытками Китая заключить торговые соглашения с партнерами по региону. Необходимо в ближайшей перспективе одобрить соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве, поскольку это отвечает национальным интересам США, укрепляет их национальную безопасность, а также «выравнивает игровое поле» торговых отношений в регионе. Об этом 1 мая американский лидер рассказал на страницах The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Комментируя прошедшую на прошлой неделе встречу представителей Китая и 15 других стран преимущественно Азиатско-Тихоокеанского региона в Австралии, на которой обсуждалось региональное экономическое партнерство, Обама отметил отрицательные стороны вырабатываемого странами торгового соглашения. «Это торговое соглашение не будет препятствовать недобросовестной конкуренции между субсидируемыми правительством, государственными предприятиями. Оно не будет защищать свободный и открытый интернет», — посетовал американский лидер. Кроме того, оно не сможет обеспечить должного для американских творцов, художников и кинематографов.

«К счастью, — обнадежил Обама, — у Америки есть собственный план». Глава Белого дома также напомнил, что писать правила мировой торговли должны США. «Америка должна писать правила. Америка должна принимать решения. Другим странам следует играть по правилам, которые устанавливают Америка и её партнёры, а не наоборот», — заявил Обама.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве объединяет 12 стран, на территории которых сосредоточено около 40% мировой экономики. Если США не получат это соглашение, американские производители продолжат сталкиваться с высокими таможенными тарифами и другими экономическими барьерами в регионе, а компании Соединенных Штатов потеряют конкурентный доступ к азиатским рынкам, подчеркнул Обама.

«Мир изменился. Правила меняются вместе с ним. Соединённые Штаты, — уверен американский лидер, — а не страны вроде Китая, должны писать их».