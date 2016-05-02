Баку, 2 мая, 2016, 23:42 — ИА Регнум. 2 мая 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой посетили приграничные Тертерский, Агдамский и Бардинский районы. В ходе поездки они посетили одну из военных частей в Тертерском районе, наградив военнослужащих подарками и памятными знаками.

Примечательным стало присутствие на фотографиях с мероприятия (распространенных азербайджанскими СМИ) военнослужащего, похожего на военного преступника, отрезавшего голову армянскому солдату езидского происхождения Кяраму Слояну во время четырехдневной войны в Нагорном Карабахе.

Внешнее сходство наряду с расположением военной части в направлении, с которого ВС Азербайджана проводили наступление, говорят о том, что скорее всего Алиев наградил того самого военного преступника.

И это не вызывает удивления, учитывая историю Рамиля Сафарова, получившего квартиру в Баку и повышение после убийства армянского офицера в Венгрии во время курсов НАТО.