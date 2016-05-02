Ярославль, 2 мая, 2016, 23:05 — ИА Регнум. Участники траурной акции «Помним» собрались в Ярославле на Волжской набережной у памятника Н.А.Некрасову. В руках у них были плакаты «Одесса 02.05.2014 — Помним!», «Одесса 02.05.2014 — Требуем правосудия!» Собравшиеся выложили из свечей слово «ПОМНИМ» и почтили память жертв трагедии минутой молчания.

Алексей Яковлев ИА REGNUM

«Трагедия в Одессе — преступление за гранью человеческого понимания. Сжечь заживо людей лишь за то, что они не согласны с новой украинской властью, с навязыванием им новой истории и культуры, за то, что они верны своим идеалам — это варварство, это бесчеловечно, это обыкновенный фашизм. Вчера все православные христиане отмечали светлый праздник Пасхи — мы верим в Христа, мы верим в его доброту к человечеству и справедливость. Я уверен, виновники ужасного преступления в Одессе понесут заслуженную кару. Бог их накажет, а чьими руками — неважно. А пока мы требуем правосудия от украинских властей», — заявил корреспонденту один из участников акции.

Представители региональной власти и политических партий в прошедшей акции участия не принимали.