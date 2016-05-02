Ташкент, 2 мая, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Информация о проведении 9 мая в Узбекистане акции «Бессмертный полк» не соответствует действительности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ташкентской городской администрации (хокимияте).

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1969. СССР Пресса неправильно истолковала документ

Ранее ряд СМИ утверждали со ссылкой на письмо хокимията, что власти Узбекистана якобы дали разрешение на проведение данной акции.

По словам представителя ташкентских властей, пресса неправильно истолковала документ, в котором «на самом деле говорится только о возможности проведения общественным объединением «Нуроний» (Ветеран) церемонии возложения венков к памятникам».

«При этом представители объединения должны запросить разрешение властей и договориться о мерах обеспечения безопасности», — отметил собеседник агентства, добавив, что «об акции «Бессмертный полк» в программе мероприятий нет ни слова».