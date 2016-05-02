Севастополь, 2 мая, 2016, 21:59 — ИА Регнум. В Севастополе почтили память жертв одесской трагедии 2 мая 2014 года. Около 300 человек в 20:00 по местному времени собрались около знака города-героя «Одесса» на аллее городов-героев вблизи площади Нахимова.

Светлана Иванова Память жертв одесской трагедии почтили в Севастополе

Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы. Затем у памятника Затопленным кораблям выложили из свечей слова «Одесса Помним», передает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

«Мы чувствуем боль за то, что у нас уже все позади, а где-то люди еще находятся в состоянии ужасного противостояния, фактически с реваншем фашизма. Все, кто сюда пришел, хотят выразить убеждение, что мы не чужие, мы по-прежнему вместе, как и много лет назад, что бы ни происходило. И чувствуем боль также как свою, потому что все мы вышли из одной страны, победившей фашизм», — сказала ИА REGNUM участница акции Людмила Гриненко.

2 мая 2014 года в Одессе противостояния между противниками и сторонниками «Евромайдана» вылились в масштабные столкновения на улицах города. В этот день погибли около 50 человек, большинство из них — при пожаре в Доме профсоюзов, где активисты антимайдановского движения попытались укрыться после столкновения на Куликовом поле.