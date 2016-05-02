Вашингтон, 2 мая, 2016, 21:27 — ИА Регнум. Глава Белого дома Барак Обама должен потребовать от президента РФ Владимира Путина прекращения опасных маневров самолетов вблизи воздушных судов США. Об этом в интервью Indiana Radio заявил кандидат на пост президента США Дональд Трамп, комментируя недавние «воздушные инциденты».

Gage Skidmore Дональд Трамп

Речь идет об облете американского эсминца Donald Cook и о «бочке» вокруг американского разведчика RC-135.

Миллиардер считает, что президент США должен лично попросить российского лидера «больше так не делать».

«И если это не работает, я не знаю… в какой-то момент тебе нужно стрелять, — сказал Трамп. — Это позор, позор. Это полнейшее неуважение к нашей стране и президенту Обаме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Су-27 Воздушно-космических сил РФ совершил маневр «бочка» вокруг американского разведывательного самолета, который выполнял полет в международном воздушном пространстве. Инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.