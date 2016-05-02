Минск, 2 мая, 2016, 21:18 — ИА Регнум. «2 мая 2014 года останется символом надолго. Причём, если читать новости, то для одних это Одесская Хатынь, а для других — «победа украинского духа и оружия», — заявил 2 мая корреспонденту ИА REGNUM белорусский историк и политолог, кандидат исторических наук, доцент Александр Гронский, оценивая значение даты 2 мая 2014 года.

2mayodessa.org Цветы в память о жертвах украинских неонацистов в Одессе. Май 2014 года

«Объективное расследование того, что произошло, сейчас вряд ли возможно, слишком многие из властей предержащих могут быть запятнаны, — сказал Гронский. — Можно пытаться говорить о тех события резко или смягчая риторику, но, думаю, что одесская трагедия для одесситов уже стала одним из пластов исторической памяти. И этот пласт не в пользу нынешнего Киева».

«Какие бы потом не выстраивались объяснения для того, чтобы примирить тех, кто погиб, и тех, кто поджигал, примирения не получится. Максимум, чего можно будет достичь — это приглушить память. Но приглушённая память — это не прощение и не примирение», — уверен белорусский эксперт.

По мнению Гронского, дата 2 мая 2014 года стала символом и своеобразным индикатором, позволяющим идентифицировать разные общности, возникшие в соседней постсоветской республике. Белорусский историк считает, что последствия «Одесской Хатыни» ещё долго будут сказываться на общественно-политической обстановке.

«Это — очередной разлом между двумя Украинами, если так можно выразиться, — констатировал эксперт. — Это — создание маркера «свой-чужой», который, по-моему, укоренился в сознании многих и просто так он не исчезнет».

Напомним, виновные в массовом убийстве 2 мая 2014 года в Одессе до сих пор не понесли наказания, новые власти Украины отказались от международного расследования и независимой общественной экспертизы. В январе 2015 года мэрия итальянского города Чериано-Лагетто назвала одну из площадей города «Мученики Одессы». Сегодня, 2 мая 2016 года, состоялось открытие памятника жертвам одесской трагедии — мэр города и жители возложили цветы к памятнику, изготовленному местными мастерами в форме костра с надписью «В память о мучениках Одессы». Мэр Чериано-Лагетто Данте Каттанео заявил: «Этот памятник поможет нам не забыть о злоупотреблениях властью, об отрицании прав, о том, как много сегодня насилия и ужасов; мы думали, что оставили все это в истории семьдесят один год назад с окончанием Второй мировой войны, но это по-прежнему происходит в Европе».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 мая в Одессе несколько тысяч человек пытались провести митинг на площади около Дома профсоюзов, в котором 2 мая 2014 года были убиты участники мирной акции протеста. Одесские власти оказались не в состоянии достойно обеспечить мероприятие.

Акции в память об одесской трагедии 2 мая 2016 года прошли в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах России, а также в дальнем зарубежье. Государственные СМИ Белоруссии проигнорировали траурную дату.