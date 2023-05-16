Вашингтон, 16 мая, 2023, 10:49 — ИА Регнум. По мнению американского предпринимателя, главы компании Tesla Илона Маска, миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество. Он написал об этом 16 мая в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск опубликовал сообщение, в котором написал, что Сорос, по его мнению, схож с Магнето — злодеем из серии фильмов «Люди Икс», который хотел уничтожить всё человечество.

Один из пользователей выразил несогласие с таким заявлением, заявив, что у миллиардера якобы благие намерения, однако из-за них он подвергается нападкам несогласных с его политическими взглядами.

«Вы предполагаете, что у него благие намерения. Это не так. Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество», — отметил на это глава компании Tesla.

World Economic Forum Джордж Сорос

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Сорос опроверг сообщения о своей смерти, которые ранее распространились в соцсетях. Он отметил, что жив и здоров. До этого, 14 мая, в Twitter появилась «экстренная новость» о том, что миллиардер умер в результате сердечного приступа.