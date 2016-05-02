Ереван, 2 мая, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Список крупнейших налогоплательщиков Армении по итогам I квартала 2016 года продолжает возглавлять ЗАО «Газпром Армения», выплатив в госказну 15.6 млрд драмов ($32.5 млн). Как свидетельствуют опубликованные данные Комитета госдоходов Армении, пятерка лидеров выплатила в бюджет по линии налогов в общей сложности 31.7 млрд драмов ($66 млн).

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На втором месте неожиданно оказалась компания «Международные аэропорты Армении» (22-е за аналогичный период 2015 года), отодвинув на третью позицию «Электрические сети Армении». На четвертом месте компания «Флеш». Пятерку лидеров замыкает «Армения Телефон компани» (брэнд BeeLine), занимавшая годом ранее 3-ю позицию.

Таким образом, в лидирующую пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении вошли сразу три «дочки» российских компаний — «Газпром Армения» (владелец 100% акций — «Газпром»), «Электросети Армении» («Ташир») и телекоммуникационная компания «АрменТел» («ВымпелКом»), вошли в лидирующую пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении по итогам первого квартала 2016 года, выплатив в госбюджет 23,1 млрд. драмов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Комитетом по Госдоходам при правительстве Армении по итогам первого квартала 2016 года.

Всего 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении за первый квартал 2016 года выплатили в госбюджет на 2,7% больше, чем за аналогичный показатель 2015 года.