Киев, 2 мая, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Две энергетические компании Украины — «Укрнафта» и «Стабил» — обратились в постоянную палату Третейского суда при ООН, чтобы попробовать вернуть активы в Крыму, которые национализированы властями РФ, передает Reuters со ссылкой на сообщение арбитража.

Цитата из х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». реж. Александр Роу. 1961. СССР Губа не дура

Сумма требований украинских компаний к России не называется.

Иски поданы еще в 2015 г., но публично об этом стало известно сейчас. «Укрнафта» и «Стабил» утверждали, что Россия нарушила свои обязательства по Договору о двусторонних инвестициях между Украиной и РФ после того, как активы были экспроприированы российскими властями.

Российская сторона, как отмечает агентство, не признала юрисдикцию международного арбитража и не назначала своих представителей для разбирательства.