Уфа, 2 мая, 2016, 20:11 — ИА Регнум. В Уфе 2 мая сразу на двух площадках прошла акция в память о погибших в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. Как сообщили ИА REGNUM участники мероприятия, второй год подряд ни с кем не согласованная акция, проводимая по инициативе простых уфимцев, проходит в виде возложения цветов и зажигания свечей у памятников, установленных в честь погибших в Великой Отечественной войне.

Марк Сагадатов Уфа, Новоивановское кладбище, 2 мая

«Жители северной части города могли почтить память погибших одесситов днем в Парке Победы у Вечного огня, а южной части Уфы — вечером на территории варварски разрушенного Новоивановского кладбища, — отметил руководитель регионального отделения НОД Дмитрий Молев. — В коротком траурном собрании на Бывшем Новоивановском кладбище участвовало около 35−40 человек, цветы и свечи приносили в индивидуальном порядке уфимцы с детьми».

Среди собравшихся можно было увидеть гражданских активистов, представителей научной и творческой интеллигенции, блогеров, участников сбора гуманитарной помощи для жителей Новороссии, а также представителей Собора Русских Башкирии. «Жители Черниковки, северной части Уфы, могут и сегодня видеть дома, спроектированные архитекторами, эвакуированными из Одессы в годы Великой Отечественной войны, — напомнила заведующая отделом истории края Национального музея Башкирии Вера Макарова. — Между Уфой и Одессой, как и между Башкирией и Украиной, всегда существовала некоторая незримая связь».

Цветы были возложены также к братской могиле, в которой перезахоронены останки, найденные на территории сквера, разбитого на месте Новоивановского кладбища Уфы, осенью 2011 года при строительстве дайвинг-центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников евромайдана (по некоторым данным, в лице участников неонацистского движения «Правый сектор») с оппозиционными евромайдану активистами. Последние были оттеснены к Дому профсоюзов, который был подожжен. Тех, кто пытался выбраться из горящего здания, на улице экстремисты добивали битами при полном бездействии местной милиции. Только по официальным данным в тот день заживо сгорели и были убиты 48 человек. Более 250 получили ранения.