Саратов, 2 мая, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Газовик» (Оренбург) на выезде переиграл саратовский «Сокол» (2:0) в матче 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая 2 мая на стадионе «Локомотив», завершилась со счетом 2:0.

fcgazovik.ru «Сокол» (Саратов) — «Газовик» (Оренбург)

Победу гостям обеспечили точные удары Алексея Друзина и Ивана Маркелова.

Таким образом, «Газовик» (78 очков) за 4 тура до окончания первенства завоевал путевку в российскую футбольную Премьер-лигу (РФПЛ).

ФНЛ. Первый дивизион. 34-й тур

«Сокол» (Саратов) — «Газовик» (Оренбург) — 0:2.