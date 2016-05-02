Кито, 2 мая, 2016, 19:10 — ИА Регнум. Президент Эквадора Рафаэль Корреа открыл сегодня учебный год в прибрежной зоне страны, большая часть населенных пунктов которой была разрушена землетрясением 16 апреля. Мероприятие проходило в Образовательном центре тысячелетия, недавно построенном в Эль-Сересаль, провинция Санта-Елена. В то же время, Рафаэль Корреа отметил, что занятия начнутся не во всех школах в пострадавших районах. А поэтапно. Кроме этого, в рамках психологической поддержки детей будут реализованы мероприятия в рамках программа «Школы для всех. Вместе мы поднимаемся», сообщает Prensa Latina.

Эквадорские школьницы

По данным Секретариата по вопросам управления рисками наряду с 660 погибшими, 31 пропавшими без вести и 22.421 размещенными в приютах, от землетрясения пострадало 560 школ, из которых 160 имеют средние или серьезные повреждения, комментирует Andes.