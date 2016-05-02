Каракас, 2 мая, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Папа Франциск написал письмо президенту Венесуэлы Николас Мадуро, где выразил свое отношение к ситуации в стране. Глава пресс-службы Ватикана Федерико Ломбарди подтвердил эту информации, но подробных комментариев о содержании письма не дал. «Папа следит с большим вниманием и участием за ситуацией в Венесуэле», — сказал Ломбарди, и отметил, что понтифик желает Венесуэле решить свои проблемы путем диалога, а не конфронтации, сообщает Vatican Radio.

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Отметим, что 27 апреля венесуэльские епископы призвали правительство страны разрешить церкви принять участие в доставке населению продуктов питания и медикаментов. Они уверены, что такой тяжелой экономической ситуации в Венесуэле не было никогда.

Тем временем, в Венесуэле сделан первый шаг к импичменту Николаса Мадуро. Лидер венесуэльской оппозиции Энрике Каприлес 1 мая сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, что менее, чем за сутки было собрано необходимое количество подписей для заявки на проведение референдума об отставке Николаса Мадуро. «У нас почти 2 миллиона подписей, нужно было 196 тысяч, огромное спасибо! Больше не требуется!», прокомментировал в Twitter Энрике Каприлес, писало ранее ИА REGNUM.