Москва, 2 мая, 2016, 18:57 — ИА Регнум. В Москве в одном из домов были задержаны люди, которые подозреваются в связях с экстремистскими группировками. Как передает Life, спецоперация ФСБ проводилась в понедельник, 2 мая, в районе Щёлковского шоссе.

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При задержании неизвестных завязалась перестрелка, в результате которой один из подозреваемых был ранен в ногу.

«Было очень шумно, была стрельба, 6—7 выстрелов точно, выломали двери в квартире на первом этаже», — рассказал один из очевидцев.

В настоящее время на месте стрельбы работают сотрудники правоохранительных органов.