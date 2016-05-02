Нижний Новгород, 2 мая, 2016, 18:52 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде прошел пикет в память о жителях Одессы, погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. Организаторами акции выступило нижегородское отделение Изборского клуба.

cont.ws Цветы в Доме профсоюзов в память о жертвах украинских неонацистов. Одесса, май 2014 года

В рамках акции ее участники почтили память погибших одесситов, возложили цветы на Театральной площади. Также в ходе пикета была организована раздача печатных материалов, газет и дисков с видеоматериалами.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников Евромайдана (по некоторым данным, в лице участников неонацистского движения «Правый сектор») с оппозиционными активистами. Последние были оттеснены к Дому профсоюзов, который был подожжен.

Тех, кто пытался выбраться из горящего здания, на улице экстремисты добивали битами при полном бездействии местной милиции.

По официальным данным, в тот день заживо сгорели и были убиты 48 человек. Более 250 получили ранения. По неофициальным данным, погибших было в несколько раз больше. Украинские власти сделали все, чтобы скрыть истинный масштаб трагедии.