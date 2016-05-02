Калуга, 2 мая, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Долгих 715 дней шла вооруженная борьба с немецко-фашистскими захватчиками в 1941−43 годах на Калужской земле. На территории области гремели бои двух решающих битв — Московской и Курской, а также, Смоленской битвы. 79 дней была в оккупации Калуга. Народный подвиг представлен в экспозициях калужских музеев. Одна из них находится в Медынском филиале музея истории УМВД России по Калужской области.

Владимир Костецкий. Возвращение. 1947

«Сбор экспонатов мы начали в 1980 году. Пригласили ветеранов, членов семей тех, кто погиб или умер от ран. Все воспоминания были тщательно записаны, собраны фотографии, документы, личные вещи. Все, что относилось к военному периоду. Стенды нашего музея рассказывают и о работе медынской милиции в период военных действий. В те годы, приходилось очищать тыл от шпионов и диверсантов, охранять оборонные объекты. В музее имеется значительная коллекция отечественного и иностранного стрелкового оружия. В свое время великий конструктор Михаил Калашников, случайно узнав о нашем музее, подарил нам золотой зажим для галстука в виде автомата Калашникова, свой фотопортрет с автографом. Есть у нас и другие уникальные вещи прославивших Россию людей», сообщил корреспонденту ИА REGNUM главный хранитель фондов музея, полковник милиции в отставке Владимир Жеребцов.

«И, конечно, есть стенд. посвященный жизни наших земляков в период оккупации. Медынь была в немецкой оккупации три месяца. Захватчики творили страшные злодеяния на нашей земле. 7 января 1942 года в деревне Варварка Медынского района фашисты расстреляли 53 мирных жителя. Среди них были дети. Одной из целей нашего музея является и то, чтобы молодежь помнила о народном подвиге в годы Великой Отечественной войны. И делало все, чтобы не допустить подобное впредь», отметил Владимир Жеребцов.

При создании музея в Медыни инициаторы предметно изучили опыт музея Комсомольской славы в калужском Людиново. Во время оккупации в Людиново действовала подпольная комсомольская группа. Эта подпольная организация, которую возглавлял бывший заместитель секретаря комитета комсомола средней городской школы, 16-летний Алексей Шумавцов (1925 — 1942) (конспиративная кличка «Орел»), работала в оккупированном фашистами городе дольше, чем широко известная краснодонская «Молодая гвардия». Подпольщики собирали сведения о перемещениях немецких войск в прифронтовой полосе, о местах размещения вражеских складов боеприпасов и горючего, об оборонительных сооружениях и передавала эти данные партизанам. На основании полученных сообщений советская авиация наносила прицельные удары по противнику. Кроме того, группой Шумавцова был проведен ряд диверсионных актов: взорван мост, уничтожены электростанция и склад горючего, подорваны десятки грузовых машин врага. В октябре 1942 года юные подпольщики были арестованы, подвергнуты пыткам. Но на допросах они молчали. 10 ноября 1942 года Алексей Шумавцов вместе с группой товарищей был казнен.

О подвиге молодых подпольщиков рассказывает Музей комсомольской славы имени героев Людиновского подполья.