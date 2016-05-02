Владикавказ, 2 мая, 2016, 18:09 — ИА Регнум. В Северной Осетии задолженность абонентов перед ПАО «Севкавказэнерго» составляет более 1 млрд рублей. Как сообщает 2 мая корреспондент ИА REGNUM, из этой суммы долги населения республики за потребленную электроэнергию достигли 300 млн рублей.

Электрическая лампа

Министр внутренних дел по РСО-Алания генерал-майор полиции Михаил Скоков провел встречу с руководством «Севкавказэнерго». Инициаторами мероприятия выступили энергетики, которые накануне обратились к руководителю полицейского ведомства с просьбой оказать содействие в борьбе со злостными неплательщиками. В ходе беседы было отмечено, что с начала 2016 года сотрудники полиции за самовольное подключение к электрическим сетям составили всего 12 протоколов.

Со стороны правоохранительной структуры было озвучено, что такая крайне низкая цифра при колоссальной задолженности населения, в первую очередь, связана с тем, что работники ресурсоснабжающих компаний при составлении актов безучетного потребления электроэнергии допускают ошибки, которые не позволяют полицейским привлекать к административной ответственности граждан.

«Полиция РСО-Алания будет оказывать необходимое содействие в рамках своих полномочий, а также принимать все меры по привлечению к уголовной и административной ответственности юридических и физических лиц, осуществляющих безучетное потребление электроэнергии», — подчеркнул в своем выступлении генерал-майор полиции Михаил Скоков.

Как рассказали в отделе информации и общественных связей МВД по Северной Осетии, на встрече также были подробно рассмотрены проблемы, связанные со сбором доказательной базы в отношении неплательщиков. Сотрудникам энергетического комплекса республики разъяснили требования законодательства к грамотному оформлению актов по фактам кражи электроэнергии для передачи собранных материалов в МВД. Полицейские обратили внимание энергетиков, что уголовная ответственность за хищение электроэнергии может наступить по ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере»), если сумма ущерба составляет более 250 тысяч рублей.

Поясним, что генерал Михаил Скоков также порекомендовал руководству «Севкавказэнерго» привлечь к рейдовым мероприятиям по выявлению недобросовестных потребителей электроэнергии членов общественных формирований правоохранительной направленности, в том числе и отряды добровольных народных дружин, казачество.

Напомним, по данным североосетинского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа», в первом квартале 2016 года от гарантирующего поставщика электроэнергии было получено 10 тысяч заявок на введение режима ограниченного энергопотребления для абонентов, которые не платили за свет более двух расчетных периодов. По сравнению с первым кварталом 2015 года количество неплательщиков в РСО-Алания за поставленную электроэнергию в этом году выросло на 12%. За три месяца 1 295 абонентам подача электроэнергии была прекращена из-за неуплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, задолженность предприятий РСО-Алания за потребленную электроэнергию перед ПАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 4 млрд 364 млн рублей. По словам энергетиков, существующая проблема неплатежей может серьезно повлиять на качество и надежность электроснабжения потребителей. Отметим, что с 1 января 2016 года вступили в силу изменения в федеральный закон «Об электроэнергетике», которые предусматривают введение новых штрафных санкций в отношении злостных неплательщиков.