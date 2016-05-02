Казань, 2 мая, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Составы комад, которые вышли на поле, были не совсем оптимальными, если сравнивать с играми чемпионата. У армейцев за две жёлтые карточки пропускал игру Вернблум, а тренер питерцев Виллаш-Боаш оставил в запасе Артёма Дзюбу, которого заменил Александр Кокорин. Игра началась с некоторым территориальным преимуществом «Зенита». Однако сколько-нибудь острых моментов ни у одних, ни у других ворот не возникало. К середине первого тайма игра пошла ровнее, но остроты не прибавилось. Запомнился за первые пол часа удар Халка со штрафного и то, как уверенно его отбил Игорь Акинфеев. За десять минут до перерыва Олег Шатов продемонстрировал, что из арсенала мини-футбола применимо в футболе обычном. Получив мяч, он вошёл в штрафную и «полотёрил» в углу, пока его не сбили. Пенальти был бесспорным, и Халк реализовал его очень уверенно. Однако порадоваться успеху зенитовцы толком не успели. Ответ москвичей последовал моментально. Виновник назначенного пенальти Марио Фернандес оказался далеко впереди на правом фланге, выиграл верховую борьбу и перевёл мяч в центр штрафной точно на Ахмеда Мусу, который развернулся и пробил неотразимо. После первого тайма ничья 1:1.

fc-zenit.ru Александр Кокорин забил второй мяч за петербургский «Зенит»

Начало второго тайма ЦСКА провёл активнее «Зенита», но их активности хватило ненадолго. То есть питерцы нашли, чем ответить. Сначала в быстрой контратаке Халк из центра штрафной вывел на пустые ворота Александра Кокорина, и Александр не промахнулся. Это произошло на 55-й минуте. А на 64-й минуте Кокорин вышел один на один, но его сзади сбил Василий Березуцкий. Березуцкого удалили с поля, а Халк реализовал второй пенальти в матче. Ещё через шесть минут хороший гол неожиданным ударом в ближний угол забил Артур Юсупов, и обладатель кубка практически определился. Игра так и закончилась. Кубок достался «Зениту».

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 1:4 (1:1)

Как минимум, «Зенит» обеспечил себе прямой выход в групповой этап Лиги Европы. Однако для болельщиков «Зенита», как и для тренера Виллаш-Боаша, успехом в сезоне может быть только попадание в Лигу Чемпионов, а здесь уже не всё зависит от «Зенита». Тем не менее, победа в Кубке — это великолепное достижение.