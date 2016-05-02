Вильнюс, 2 мая, 2016, 17:51 — ИА Регнум. После долгих дискуссий в Литве, как обеспечить доходы производителей молока в летний период, и после всех стараний ответственных учреждений переработчики и производители молока договорились по поводу стабилизации закупочных цен на молоко до 1 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 2 мая, в министерстве сельского хозяйства Литвы.

Ян Вермеер. Молочница. 1658-1660

«Надеюсь, что хотя бы на этот раз переработчики будут держать данное слово, и наши фермеры смогут пережить этот трудный период. Министерство в этом году выплатит более 60 млн евро, желая спасти производителей молока и отчасти компенсировать закупочные цены», — утверждает министр сельского хозяйства Виргиния Балтрайтене. Также предлагается применять налоговые льготы для фермеров и кооперативов. В настоящее время соответствующие поправки к законам зарегистрированы в Сейме.

С 5 мая начинают выплачивать помощь в размере 18 млн евро, в июле будет выплачено еще 17,2 млн евро (выплаты за квотное молоко — средства национальной помощи переходного периода из государственного бюджета). Предусмотрена помощь и из бюджета ЕС — прямые выплаты за молочных коров — 25,3 млн евро (добровольная связанная помощь). Эти деньги станут своеобразной прибавкой к тем деньгам, которые переработчики платят за один литр молока. Также планируется и дальше просить о специальной помощи от Еврокомиссии.

Напомним, после введения Россией контрсанкций в отношение ЕС литовский молочный сектор оказался на грани разорения.