Симферополь, 2 мая, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Прокурор Крыма Наталья Поклонская приняла участие в съемках клипа на песню «От героев былых времен» из фильма «Офицеры», записанного к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала ТАСС сама Поклонская.

vk.com Наталья Поклонская

«Наша идея была в том, чтобы объединить усилия всех правоохранительных органов Республики Крым, — рассказала прокурор. — Мы хотели показать, что наша Победа всегда остается с нами».

При этом Поклонская добавила, что деды и прадеды выгнали нацистов с «нашей земли, отстояли нашу Родину».

«И мы обязаны передавать из поколения в поколения память о великой Победе любыми способами», — добавила прокурор Крыма.

Отметим, что в съемках клипа принимали участие также сотрудники прокуратуры Крыма, Национальной гвардии, службы судебных приставов, регионального управления ФСБ, а также студенты Крымской академии прокуратуры и группа «Маленькие прокуроры».