Тверь, 2 мая, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Ситуацию с пожарами в Тверской области на личный контроль взял врио главы региона Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 мая в пресс-службе правительства региона.

Советский плакат по пожарной безопасности

За 1 мая в регионе произошло сразу несколько крупных пожаров — в Кашинском, Кимрском и Молоковском районах. В регионе действует особый противопожарный режим, однако во всех случаях причиной возгораний стал поджог мусора и сухой травы.

2 мая, глава области провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме видеоконференции с участием глав на местах.

«Вопрос пожарной безопасности — приоритетный для руководства области. Именно поэтому всем главам районов заблаговременно были отправлены правительственные телеграммы с требованием усилить меры на профилактике пожаров, проинформировать население о рисках их возникновения и мерах по предотвращению. Однако такая работа была проведена не везде. Вчера мы увидели бездействие глав Кашинского и Молоковского районов», — подчеркнул Игорь Руденя.

Глава ГУ МЧС Тверской области Арсен Григорян доложил, что в этих районах отсутствовала необходимая опашка территории, пожарные водоемы заросли бурьяном, а в некоторых населенных пунктах не было указателей, что затруднило работу пожарных. В результате в деревне Захарово Кашинского района 1 мая из-за несоблюдения местными жителями правил пожарной безопасности сгорел один жилой дом и около 20 бесхозных строений. Пострадавших нет.

Глава региона подчеркнул необходимость менять ситуацию в корне и напомнил главам районов, что возникновение пожаров — зона их личной ответственности.

«Вы должны перестраивать свою работу. Начинайте активно взаимодействовать с главами поселений, минимум раз в неделю лично объезжайте свои районы. Активнее привлекайте лесопользователей, сельхозпроизводителей, — всех, кто может помочь вам с техникой, приведением территории в порядок. Только профилактика может помочь избежать таких происшествий в будущем. Инициировать эту работу должны именно вы. Мы со своей стороны готовы помочь вам всем необходимым», — заявил Игорь Руденя.

Он добавил, что в районах необходимо установить информационные щиты, предупреждающие местных жителей и дачников об опасности разведения огня, в каждой деревне — выбрать старост из наиболее социально-активных граждан, которые также будут вести диалог с населением.

Игорь Руденя призвал руководителей на местах максимально ответственно подойти к этой работе: по информации Тверского гидрометцентра следующие праздничные выходные обещают также быть теплыми и сухими, как и все предстоящее лето.

В течение недели врио губернатора поручил составить сводную таблицу ответственных за противопожарное состояние каждого населенного пункта региона с конкретными именами и фамилиями. Туда же будут внесены и индивидуальные предприниматели, закрепленные за каждой территорией. Обязательным пунктом должно быть отмечено наличие телефонной связи. Министерству транспорта поручено привести в порядок указатели всех населенных пунктов.