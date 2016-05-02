Москва, 2 мая, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «дальневосточном гектаре». Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Аркадий Пластов. Земля. 1962

Согласно документу, каждый гражданин РФ сможет бесплатно получить 1 га земли в пользование на 5 лет, а затем — на шестой год — оформить в аренду или в собственность.

Если земля использоваться не будет, ее могут изъять.

При этом документ не допускает куплю-продажу полученных бесплатно участков, их сдачу в аренду или безвозмездное пользование в случаях, если одной из сторон договора является иностранец, а также человек без гражданства или юрлицо, в уставном капитале которого есть их доля или доля зарубежных компаний.

«Бесплатные гектары» можно будет получить на Камчатке, в Якутии, в Хабаровском, Приморском краях, Магаданской, Амурской, Сахалинской областях, Еврейской АО и Чукотке.