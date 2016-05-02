Вильнюс, 2 мая, 2016, 17:06 — ИА Регнум. В поощрении политической активности среди граждан Литвы присутствуют определенные парадоксы, считает президент Вильнюсского клуба, предприниматель Альвидас Жаболис, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 мая.

izarbeltza Пассажир. Литва

«Например, лондонская община литовцев, где живет пара сотен тысяч человек, из них голосует 3−5 тыс. во время выборов. Они совершенно не участвуют в жизни Литвы. Поскольку они не участвуют в жизни Литвы, у них есть определенные барьеры для того чтобы узнавать, что происходит. То, что они не участвуют в выборах, думаю, не их, а наша проблема. И законодатели должны совершить определенные изменения», — сказал Жаболис.

Предприниматель считает, что законодатели просто боятся совершить такие изменения.

«Ненормально, что все живущие за границей люди во время выборов в Сейм голосуют в одном округе. Это не соответствует никаким реалиям сегодняшнего мира. Скажите, какой мотив для голосования у этих 100 тысяч, если они изберут одного члена Сейма? Думаю, что законодатели боятся это менять, так как это электорат, с которым они не знакомы, который свободнее, не молчащий, которого не прижмешь и бутылкой не купишь» — сказал Жаболис в эфире радиостанции Žinių radijas.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 1991 году в Литве проживало свыше 3,7 млн жителей. В 2016 году — менее 2,8 млн жителей. Лондон в Литве в шутку называют вторым по величине городом Литвы — Великобритания стала самым популярным направлением эмиграции. Далее следуют Ирландия, Германия, Испания и другие страны.