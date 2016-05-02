Беженцы стали использовать Литву как транзитный коридор
Вильнюс, 2 мая, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Все больше нелегалов в Литву приходят со стороны Латвии, а еще пару лет назад пограничники больше всего внимания уделяли Белоруссии, заявил сегодня, 2 мая, начальник службы охраны государственной границы Литвы Ренатас Пожела, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, мигранты «могут полюбить Литву» как транзитную страну.
«Мы очень неспокойно смотрим на границы Латвии, Эстонии и России. В любое время могут произойти изменения, и наша страна может стать удобной транзитной страной. Это феномен нескольких последних недель», — сказал он. Пока что якобы заметны единичные случаи такой миграции.
Пожела уточнил, что речь идет о беженцах и из, например, Вьетнама, и из южных стран: Сирии или Ливии. По словам Пожелы, в связи с изменениями карты миграции необходимы срочные инвестиции в охрану границы, так как европейских средств не хватает.
«Если учитывать длину границы нашей страны, умные технологии мы установили только на каждом третьем километре. И это не удовлетворяет наше государство, нужны срочные инвестиции, чтобы к 2020 году мы могли полностью покрыть государственную границу», — сказал Пожела в эфире радиостанции Žinių radijas.
Отметим, в 2016—2017 гг. Литва обязалась по квотам принять 1 105 беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока, однако сами беженцы не рассматривают Литву как комфортную для себя страну проживания. Ко 2 мая 2016 года в Литву прибыли и попросили убежище только 9 беженцев.