Вильнюс, 2 мая, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Все больше нелегалов в Литву приходят со стороны Латвии, а еще пару лет назад пограничники больше всего внимания уделяли Белоруссии, заявил сегодня, 2 мая, начальник службы охраны государственной границы Литвы Ренатас Пожела, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, мигранты «могут полюбить Литву» как транзитную страну.

Миграция

«Мы очень неспокойно смотрим на границы Латвии, Эстонии и России. В любое время могут произойти изменения, и наша страна может стать удобной транзитной страной. Это феномен нескольких последних недель», — сказал он. Пока что якобы заметны единичные случаи такой миграции.

Пожела уточнил, что речь идет о беженцах и из, например, Вьетнама, и из южных стран: Сирии или Ливии. По словам Пожелы, в связи с изменениями карты миграции необходимы срочные инвестиции в охрану границы, так как европейских средств не хватает.

«Если учитывать длину границы нашей страны, умные технологии мы установили только на каждом третьем километре. И это не удовлетворяет наше государство, нужны срочные инвестиции, чтобы к 2020 году мы могли полностью покрыть государственную границу», — сказал Пожела в эфире радиостанции Žinių radijas.

Отметим, в 2016—2017 гг. Литва обязалась по квотам принять 1 105 беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока, однако сами беженцы не рассматривают Литву как комфортную для себя страну проживания. Ко 2 мая 2016 года в Литву прибыли и попросили убежище только 9 беженцев.