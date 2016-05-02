Калуга, 2 мая, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Рейд по бывшим военным городкам организовали представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Калужской области. Мероприятие выявило ряд серьезных проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 мая сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Денис Шаулин.

onf.ru Бывший военный городок на «гражданке» ветшает с каждым днем.

Жителям поселка Шайковка Кировского района приходится оплачивать крупные счета за отопление, а общая сумма квартплаты достигает 13 тыс. руб. Несмотря на попытки посельчан выяснить у властей, почему они платят столь внушительную сумму за «коммуналку», сделать это пока не удалось. Впрочем, в региональной теплогенерирующей компании №3 уверяют, что размер оплаты за отопление складывается с учетом использования дорогостоящего мазута. Однако жители Шайковки на встрече с «фронтовиками» заявили, что котельная, работающая на мазуте, уже не функционирует несколько лет, а отопление их домов производится только газом.

В городке Балабаново-1 «фронтовики» обследовали недостроенный Дом офицеров. По словам местных жителей, объект передан в собственность муниципалитета, однако земля, на которой он находится, — пока еще нет. В ходе встречи с активистами ОНФ жители городка выразили надежду на решение судьбы этого строения.

В шеститысячном Балабаново-1 при наличии кабинета детской консультации отсутствует врач-педиатр. Родители вынуждены возить детей в райцентр, где и без того в учреждении здравоохранения большие очереди.

В городке Боровск-1 в настоящее время начинается передача местных объектов из собственности министерства обороны России в собственность муниципалитета. Местная инфраструктура пришла в полное запустение. В домах нет канализации, а подвалы наполнены зловонной жижей. Во время рейда активисты ОНФ приняли участие в фиксации ям на дорогах населенного пункта вместе с сотрудниками ГИБДД.

В населенном пункте Серпухов-15, расположенном на границе Калужской и Московской областей, активисты-«фронтовики» также зафиксировали крайне изношенную инфраструктуру: огромные ямы на дорогах, невыносимый запах в подъездах из-за неисправных коммуникаций, обветшалые социальные объекты. Прозвучали жалобы жителей на низкий уровень доступности общественного транспорта.

«В ходе рейда мы увидели, что состояние бывших военных городков, к сожалению, не всегда надлежащее. Длительный процесс передачи населенных пунктов отложил на некоторые из них большой негативный отпечаток: ими мало занимались, накопилось большое количество проблем, которые требуют вмешательства. Мы обратим на это внимание ответственных ведомств», — заявил Денис Шаулин.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос об отнесении военных городков Наро-Фоминск-11 и Серпухов-15 к территориям населенных пунктов Калужской области обсудили на заседании калужского регионального правительства.

В настоящее время эти бывшие военные городки расположены в Боровском и Жуковском районах Калужской области и исключены из перечня Вооруженных Сил РФ. В них проживают свыше 7 тысяч человек. К тому же подмосковным правительством принято решение о передаче имущества военных городков Наро-Фоминск-11 и Серпухов-15 в собственность Калужской области. В перспективе предполагается присоединить бывшие военные городки к территориям деревень Митяево Боровского района и Маринки Жуковского района.

Ранее распоряжением правительства России от 17 апреля 2012 года населенные пункты Наро-Фоминск-11 и Серпухов-15 были исключены из перечня закрытых военных городков Вооруженных Сил Российской Федерации. Их жилой фонд подлежал передаче в муниципальную собственность. Поскольку расположены городки на территории Жуковского и Боровского районов Калужской области, оба они должны войти в состав калужского региона. Впрочем, этот процесс затянулся на четыре года.

По словам заместителя губернатора Калужской области Руслана Смоленского, причина задержки в том, что жители бывших военных городков имеют регистрацию в Московской области, обслуживаются межрайонным отделом УФМС России по Московской области и являются избирателями, а также получателями социальных льгот, установленных для жителей Подмосковья. Не менее важным фактором стало и желание самих людей сохранить статус жителей Московской области из-за опасения потерять в уровне зарплат и социальных льготах.

Кстати, большинство жилых домов и объектов инфраструктуры военных городков требуют срочного ремонта. Так, очистные сооружения городка Наро-Фоминска-11 не работают и реконструкции не подлежат. В городке Серпухов-15 более половины жилых домов старше 40 лет и также нуждаются в капитальном ремонте. В течение нескольких лет средства на эти цели не поступали. Представитель министерства обороны России заявила, что федеральным бюджетом выделение средств на проведение такого ремонта не предусмотрено. Таким образом, это забота ляжет дополнительной нагрузкой на калужскую областную казну.

Напомним, военный городок Наро-Фоминск-11 расположен на территории деревни Совьяки Боровского района. Численность населения составляет около 2 тысяч человек. На территории городка расположены 11 пятиэтажных жилых домов, а также дом культуры, детский сад, школа, магазин, военный госпиталь, объекты коммунальной инфраструктуры (котельная, водонапорная башня, водозабор).

Военный городок Серпухов-15 находится на территории сельского поселения Тарутино Жуковского района. Численность населения — около 4 тысяч человек. В городке 23 жилых пятиэтажных дома, гимназия, детский сад.

Кстати, в России около 7,5 тыс. военных городков, часть из них были переданы с баланса военных частей на баланс населенных пунктов и регионов.