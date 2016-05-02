Вильнюс, 2 мая, 2016, 14:57 — ИА Регнум. НАТО в ближайшее время укрепит свой контингент в Восточной Европе. По словам представителя министерства обороны Германии Йенса Флосдорффа, в Литву срочно будет отправлена 1 000 военных НАТО. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

U.S. Army Europe Images Военные учения стран-участниц НАТО в Литве. Апрель 2014 года

3 марта министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что НАТО «не должен спешить возвращаться к обычному диалогу с Россией, пока Москва не изменит свою агрессивную политику».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шведским СМИ назвал Литву «самым агрессивным русофобским ядром».

В других странах НАТО антироссийская политика не такая активная, отмечает Spiegel, который цитируют литовские СМИ. По данным опроса, проведенного Pew Research Center, большинство жителей НАТО (56% немцев, 53% французов, 51% итальянцев) выступают против идеи защищаться от возможной «военной угрозы», которую для стран Прибалтики якобы вызывает Россия. 58% немцев не считают, что Россия является угрозой для Германии.