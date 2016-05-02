Пекин, 2 мая, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В Гималаях спустя 16 лет обнаружено тело «лучшего альпиниста в мире» Алекса Лоу и путешествующего с ним оператора Дэвида Бриджеса. Об этом сегодня, 2 мая, пишет The Guardian.

sondakikahaberlerim.net Алекс Лоу. 1982 год

Сообщается, что тела были обнаружены в частично оттаявшем леднике на китайской горе Шишабангма. Тела нашли два альпиниста. Они описали одежду и снаряжение погибших. Выживший участник той экспедиции 16-летней давности, Конрад Анкер подтвердил, что это Лоу и Бриджес, которые пропали при сходе снежной лавины.

Анкер рассказал, что тела были расположены очень близко друг к другу. «Голубой и красный рюкзаки North Face. Желтые ботинки Koflach. Все это — экипировка из того времени. Судя по всему, они — единственные альпинисты, побывавшие там», — отметил Анкер.

Американец Лоу погиб в возрасте 40 лет. В свое время он считался лучшим альпинистом мира. За силу и выносливость его называли «легкими с ногами».

Вдова Лоу заявила: «Шестнадцать лет жизни были прожиты, и вот теперь они найдены. Мы благодарны». Стоит отметить, что в 2001 году Дженни вышла замуж за Анкера. Вместе они организовали фонд имени Лоу, занимающийся помощью людям, проживающим в далеких от цивилизации районах.