Калуга, 2 мая, 2016, 14:16 — ИА Регнум. К производству блочного турбогенератора, предназначенного для выработки электроэнергии на новом маслоэкстракционном заводе, строительство которого идет в Башкирии, приступили на Калужском турбинном заводе.

Подсолнечник

Как сообщили 2 мая корреспонденту ИА REGNUM на калужском предприятии, вырабатывать электроэнергию турбогенератор будет из шелухи подсолнечника.

Остающаяся в процессе изготовления масла шелуха подсолнечника при утилизации сжигается в котлах, а полученный пар турбогенератор преобразует в электроэнергию. По оценкам специалистов, с учетом практически нулевой стоимости топливной составляющей процесс становится весьма выгодным. Заказчиком выступил один из агропромышленных холдингов.

Договор между предприятиями был заключен в феврале 2016 года. В соответствии с условиями соглашения, Калужский турбинный завод обеспечит техническое руководство, монтаж, пуско-наладку и ввод оборудования в эксплуатацию. Заказчик получит турбогенератор в марте 2017 года.

По словам генерального директора Калужского турбинного завода Алексея Рябинина, это уже второй проект сотрудничества предприятия с агрохолдингом. В прошлом году был запущен в эксплуатацию турбогенератор на маслоэкстракционном заводе «Чишминское».